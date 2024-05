Il Giro d' Italia tra centerbe - camosc - genziane e un’effimera Maglia rosa

(Di sabato 11 maggio 2024) Oggi il, col traguardo di Prati di Tivo, alle falde nordorientali del Massiccio del Gran Sasso, entra in Abruzzo, terra forte, come la sua gente, le sue montagne, i suoi sapori. Tra questi un vasto patrimonio di amari, liquori e distillati di antica tradizione erborista, monastica e contadina, trasformatasi col tempo in sapienti e aggiornate produzioni artigianali. Un patrimonio così ricco che è impossibile trovare un prodotto “bandiera”, nonostante esista, prodotto da diversi marchi, un Amaro d’Abruzzo, dal gusto deciso ma al contempo mitigato da fresche sfumature d’agrumi. Una delle produzioni più longeve, però, è il, inventato fin dal 1817 da Beniamino Toro, liquorista con bottega a Tocco di Casauria. L’invenzione si ispirò alla tradizione contadina della cianterba, che prevedeva la raccolta di centinaia di erbe spontanee ...

AGI - La carovana del Giro d'Italia il 21 maggio non transiterà sul Passo dello Stelvio perché i lavori di sgombero neve sono stati sospesi per rischio valanghe . A darne comunicazione all'AGI il servizio strade della Provincia di Bolzano. La ...

oggi , sabato 11 maggio, va in scena l’ottava tappa del Giro d’Italia 2024 . Tappa breve ma intensa, la prima di vera e propria montagna. Si parte da Spoleto e dopo 152 chilometri di arriva ai Prati di Tivo , un’ascesa veramente impegnativa che non ...

