Noto ex gieffino scelto da una famosa star americana | le rivelazioni

(Di sabato 11 maggio 2024) Corteggiatore, tronista, naufrago, modello, fotomodello e adesso anche cantante, non si può dire che Francesco Monte non si sia dato da fare in questi anni. Non tutti sanno che ilextra le tante cose, ha anche lavorato con una delle più famoseamericane. Nel 2020 Kinari (il nome d’arte di Monte), ha posato per una campagna pubblicitaria di Guess, accanto a Jennifer Lopez. In un’intervista rilasciata a Caterina Balivo a La Volta Buona, Francesco ha fatto alcunesu quell’esperienza. “Una cosa che mi ha colpito molto di questa donna è stata la sua estrema normalità. Devo dire che ha dimostrato di avere tanta umiltà. Lo dimostra il fatto che si sia messa a parlare con me dopo avermi conosciuto da appena due ore. Parlava con me come se fossi il suo amico di tutti i giorni e questo non è ...