Come lo spionaggio e la disinformazione cinese sono una minaccia per la politica italiana

(Di sabato 11 maggio 2024) Ben prima dell'invasione russa in Ucraina risuonava l'allarme dell'influenza edi Mosca. Così tutte le cancellerie occidentali simesse al lavoro per contrastare e contenere i danni delle interferenze russe nella nostrae società, dimenticando che c'era un altro attore in...

Sabotaggi, spionaggio, deragliamenti: l'offensiva «segreta» di Putin in Europa - Sabotaggi, spionaggio, deragliamenti: l'offensiva «segreta» di Putin in Europa - Il punto militare 632 |Quando nel febbraio 2022 è iniziato il conflitto in Ucraina e la Nato ha varato il piano d’assistenza, gli apparati di sicurezza europei hanno messo subito in conto il pericolo.

Unfrosted e la guerra delle merendine: cosa sono i Pop-Tart, lo spionaggio aziendale e il tostapane quasi esploso - Unfrosted e la guerra delle merendine: cosa sono i Pop-Tart, lo spionaggio aziendale e il tostapane quasi esploso - Il film su Netflix racconta lo scontro consumatosi negli anni Sessanta fra Kellogg’s e la rivale Post Cereals. Tante le curiosità: dal consulente che lavorava anche per il Ku Klux Klan alla costruzion ...

Le relazioni militari tra Londra e Mosca sono ai minimi storici. Parla il capitano Foreman - Le relazioni militari tra Londra e Mosca sono ai minimi storici. Parla il capitano Foreman - Il governo britannico ha commesso un errore strategico espellendo per spionaggio l’addetto militare russo a Londra, il colonnello Maxim Elovik, in servizio all’ambasciata nella capitale britannica alm ...