(Di sabato 11 maggio 2024) Qualche schiamazzo notturno di troppo e pessimi rapporti di vicinato dietro la vicenda che, a San Giustino, ha portato alla denuncia di unadi 39 anni che ha sparato verso ildicon una carabina da soft air. I fatti sono accaduti a ottobre, ma la denuncia a suo carico è scattata in questi giorni a margine di una perquisizione domiciliare nell’abitazione della. Ora deve rispondere dell’ipotesi di reato di accensioni ed esplosioni pericolose. Pochi giorni fa, su delega della Procura della Repubblica di Perugia, nell’ambito delle indagini aperte nei mesi scorsi, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare a San Giustino dove vive la, rinvenendo in uno dei locali in uso alla signora, una carabina soft-air e le relative munizioni, compatibili con l’episodio ...

Una Donna è morta in un incendio nella sua casa in provincia di Lucca . Ri trovato il cadavere sul letto , non toccato dalle fiamme

Spari al vicino di casa. Donna finisce nei guai - Spari al vicino di casa. Donna finisce nei guai - San Giustino, i colpi esplosi dalla carabina per soft-air della 39enne. Le indagini condotte dai carabinieri hanno ricostruito i pessimi rapporti tra famiglie .

La tragedia di San Lorenzo a Vaccoli: morta in casa per un incendio. Comunità sotto choc - La tragedia di San Lorenzo a Vaccoli: morta in casa per un incendio. Comunità sotto choc - Beata Boruszkowska, 63 anni, è stata trovata senza vita nel suo letto dopo che le fiamme avevano avvolto la sua abitazione in via di Vaccoli. A niente è servita la disperata corsa del personale del 11 ...

18 – L’amica perduta - 18 – L’amica perduta - E’ il diciottesimo dei racconti milanesi under 30 di Area Zeta, selezionato tra quelli inviati dai lettori. Per partecipare, mandare i testi ad ...