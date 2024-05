Regolamento Casertana-Cerignola | cosa succede in caso di pareggio

(Di sabato 11 maggio 2024) Ildi: eccoindinel secondo turno della fase dei gironi dei playoff di Serie C 2023/2024. Nel girone C padroni di casa entrano in scena proprio in questo turno della post season, gli ospiti sono invece reduci dalal primo turno – con qualificazione annessa – contro il Giugliano. La partita si giocherà alle ore 20.30 di sabato 11 maggio, visibile sui canali Sky. ILDI-Audaceè una partita secca a eliminazione diretta e si giocherà in casa dei campani allo stadio Pinto. C’è inoltre un ulteriore vantaggio per la formazione di casa: oltre al fattore ...

