Rata del mutuo ancora in calo | 4,21% a marzo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Si avvicina il momento della svolta sul costo del denaro in Europa. Nella riunione della Bce dell’11 aprile, i membri del Consiglio direttivo hanno ritenuto "plausibile" un taglio dei tassi a giugno, se gli ulteriori dati confermeranno le prospettive d’inflazione indicate nelle previsioni di. Anzi, "diversi membri erano abbastanza fiduciosi" che i presupposti per una riduzione dei tassi ci fossero già, si legge nelle minute della riunione, che sono state rese pubbliche ieri. La conferma è venuta da Frank Elderson, del comitato esecutivo della banca centrale. "Esamineremo le proiezioni e se queste dovessero consolidare i livelli di fiducia che vediamo oggi, penso che molto probabilmente faremo un passo avanti", ha detto ieri Elderson a proposito di un taglio "probabile" nella riunione del Consiglio fissata per il 6 giugno. Nel frattempo, i tassi di mercato si ...