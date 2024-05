Al roma sprint festival Non solo Jacobs - Tortu fa i 200

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Filipporompe il ghiaccio sui 200. Il campione olimpico della staffetta, ha nel mirino ilin programma il 18 maggio sulla pista dello stadio dei Marmi intitolata a Pietro Mennea, a tre settimane dal grande evento dell’Olimpico che assegnerà le medaglie europee. Persarà la prima volta in stagione, sulla nuova pista grigia dello storico impianto, per prepararsi agli Europei di2024 con obiettivo finale Parigi (il pass c’è già). Come noto, alci sarà anche il due volte campione olimpico Marcell(Fiamme Oro). L’evento è in diretta su Sky Sport.