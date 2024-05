I disabili sono la prima linea di civiltà - trincea dell' umanità

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 11 maggio 2024) “Ila nostra avanguardia”. Non avrei mai partorito un simile pensiero se Paola Severini Melograni non mi avesse intervistato nel suo programma televisivo (“O anche no”, RaiTre) e non mi avesse regalato il suo libro dallo stesso titolo (Castelvecchi Editore). Al contrario di lei, pasionariatà, più che all’altruismo io tendo all’egoismo. Ma avversare inon è da egoisti, è da scemi. In una società che avanza verso la senilità, poi... Le barriere architettoniche non ostacolano solo chi è costretto in carrozzina, ostacolano le mamme coi passeggini, ostacolano coloro che hanno, per età, malattia, incidente, difficoltà di deambulazione anche modeste. I tavolini per spritzomani che occupano come metastasi marciapiedi e carreggiate dei centri storici ostacolano tutti, ...