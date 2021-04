Ippica | un' irlandese fa la storia | prima a vincere Grand National

Advertising

Per la prima volta una donna ha vinto il Grand National, la più importante corsaa ostacoli. È Rachael Blackmore,di 32 anni, che ha scritto una pagina di storia dello sport, non solo britannico, spuntandola su altri 39 fantini e arrivando prima in sella a Minella ...fatta la storia alla 173ª edizione. Per la prima volta dalla sua nascita, nel 1839, il Gran National di Aintree va a una donna. Merito della 31enneRachael Blackmore, che in sella a Minella Times ha spezzato un incantesimo. Un trionfo nella classica per eccellenza dell'ostacolismo mondiale, uno steeplechase con handicap su un percorso ...La 31enne irlandese Rachael Blackmore, in sella a Minella Times, vince ad Aintree la più famosa e massacrante corsa a ostacoli del mondo ...ROMA, 10 APR - Per la prima volta una donna ha vinto il Grand National, la più importante corsa ippica a ostacoli. È Rachael Blackmore, irlandese di 32 anni, che ha scritto una pagina di storia dello ...