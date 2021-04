Covid: De Rossi, ‘ho avuto paura, ho una polmonite e non potevo curarla a casa’ (Di sabato 10 aprile 2021) Roma, 10 apr. – (Adnkronos) – “Sono venuto perché avevo troppi sintomi che non andavano via e anzi peggioravano. Ieri mattina mi sono alzato dalla sedia normalmente e ho avuto un mezzo mancamento, mi fischiavano le orecchie, sentivo tutto ovattato, ho mezzo barcollato, mi sono messo paura e ho chiesto di fare un controllo. Sono venuto allo Spallanzani e ho una polmonite interstiziale bilaterale, non ad un livello gravissimo ma c’è”. Lo dice l’ex capitano della Roma Daniele De Rossi, in merito al suo stato di salute dopo il ricovero per Covid, in un audio inviato ad amici e conoscenti che circola nelle ultime ore sui social. “Era meglio non ce l’avessi -prosegue il 37enne romano-. Soprattutto mi hanno detto se non fossi venuto, insomma… Non è uno stadio al limite, ma neanche un Covid da ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 10 aprile 2021) Roma, 10 apr. – (Adnkronos) – “Sono venuto perché avevo troppi sintomi che non andavano via e anzi peggioravano. Ieri mattina mi sono alzato dalla sedia normalmente e houn mezzo mancamento, mi fischiavano le orecchie, sentivo tutto ovattato, ho mezzo barcollato, mi sono messoe ho chiesto di fare un controllo. Sono venuto allo Spallanzani e ho unainterstiziale bilaterale, non ad un livello gravissimo ma c’è”. Lo dice l’ex capitano della Roma Daniele De, in merito al suo stato di salute dopo il ricovero per, in un audio inviato ad amici e conoscenti che circola nelle ultime ore sui social. “Era meglio non ce l’avessi -prosegue il 37enne romano-. Soprattutto mi hanno detto se non fossi venuto, insomma… Non è uno stadio al limite, ma neanche unda ...

