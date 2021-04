Chi vuole che Philip Roth sia messo all’indice | ha forse letto davvero l’autore da cima a fondo?

(Di sabato 10 aprile 2021) Non sparate sul soldato. Alla vigilia dell’uscita negli Stati Uniti di due biografie di, gigante indiscusso della letteratura americana, passato a miglior vita tre anni fa, c’è chi si prepara a farlo a pezzi post mortem. Una sorta di processo a Papa Formoso, con tanto di riesumazione e condanna, in nome della cancel culture e del politicamente corretto. Due mesi fa, infatti, due giornali britannici hanno annunciato che anche supotrebbe calare la mannaia della “cultura del piagnisteo” (vedi il libro di Hughes), a causa dei dettagli svelati dai suoi biografi. Quali le accuse mosse a? Sessismo, misoginia, predazione sessuale e una rappresentazione dell’universo femminile, nei suoi romanzi , parziale e sessualmente distorta dalle personali ossessioni. Ma va? Uno che ha ...

SusannaCeccardi : ? ASSURDO ? Chi invade i porti italiani speronando la finanza è libero di fare ciò che vuole. Chi difende i confini… - ciropellegrino : «Smettetela di vaccinare chi ha meno di 70 anni, i giovani, i ragazzi»: ma #Draghi lo dice a noi? Sei il premier,… - matteosalvinimi : Ognuno è libero di amare chi vuole, di condividere la sua vita, la sua casa, le sue emozioni con chi vuole, di fare… - ReErthu : C'è chi vive di debiti chi vive di schiavitù chi vive di dipendenze C'è chi vive mo ci vuole di povertà ci sono tan… - mighel87 : RT @boytoysprincess: chi vuole mettermi alla prova... -

Ultime Notizie dalla rete : Chi vuole

Motorsport.com, Edizione: Italia

L'INPS sta procedendo a digitalizzare moltissimi dei procedimenti per richiedere i bonus e i sostegni previsti per il 2021, per questo motivoavvalersi di aiuti da parte dell'ente ...) [2] => Array ( [tagName] => p [p_index] => 3 [html] => Questo primo filmatoessere dunque ... accessibile a tutti, anche anon è iscritto al social, sarà proposto il video di "Miserere", ...Il popolare game show di Amazon Prime Video è stato un grande successo di pubblico, che non vede l'ora di assistere alla sua seconda edizione.1 Nel commentare ai microfoni di JTV il rinnovo di contratto fino al 2025 con la Juventus, il difensore Radu Dragusin ha parlato della sua crescita calcistica e dei margini di miglioramento, spiegando ...