Chi voterà la base grillina a Napoli | la variante Manfredi

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– E’ un sabato di riunioni interne per i grillini napoletani. E di telefoni quasi tutti spenti. Sono a un bivio, del resto. Ciò che decideranno in queste ore peserà per molto tempo in futuro. Soprattutto a, dove il post di giovedì a firma “Rousseau” sul blog delle stelle intitolato “E’ tempo di decisioni” coglie quantomai nel segno. Sono due le decisioni a cui sono chiamati i pentastellati. La prima: cercare di ricomporre o no fino all’ultimo minuto utile lo strappo tra la componente governista dei big Conte, Di Maio e Fico e quella pura e dura (in Campania rappresentata in primis dalla cosigliera regionale Marì Muscarà) che non vuole alcuna alleanza e preme affinchè si rimanga nel solco tracciato dalla Casaleggio & associati? C’è tempo fino al 22 aprile per il buon esito di questa operazione. Che, però, a ...