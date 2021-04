Principe Filippo, le parole di cordoglio del Presidente della Repubblica (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, in veste istituzionale lancia un messaggio di cordoglio per la morte del Principe Filippo Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della scomparsa del Principe Filippo ricorda e commemora il consorte della Regina Elisabetta. “Appresa la notizia della scomparsa di Sua Altezza Reale il Principe Filippo di Edimburgo desidero porgere a Vostra Maestà, alla Famiglia Reale e a tutti i cittadini del Regno Unito le più sincere condoglianze della Repubblica Italiana e mie personali”– inizia così il messaggio di cordoglio che il Capo di Stato ha indirizzato alla ... Leggi su zon (Di venerdì 9 aprile 2021) Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, in veste istituzionale lancia un messaggio diper la morte delIl, Sergio Mattarella, in occasionescomparsa delricorda e commemora il consorteRegina Elisabetta. “Appresa la notiziascomparsa di Sua Altezza Reale ildi Edimburgo desidero porgere a Vostra Maestà, alla Famiglia Reale e a tutti i cittadini del Regno Unito le più sincere condoglianzeItaliana e mie personali”– inizia così il messaggio diche il Capo di Stato ha indirizzato alla ...

