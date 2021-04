"In te ho trovato la mia strada", "Forza fratello": dalla moglie a Pjanic, quanti messaggi per De Rossi (Di venerdì 9 aprile 2021) Daniele De Rossi, positivo al Covid, si trova ricoverato in via precauzionale all'ospedale Spallanzani di Roma. A partire da quelli della moglie Sarah Felberbaum, numerosi i messaggi di sostegno sui ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 9 aprile 2021) Daniele De, positivo al Covid, si trova ricoverato in via precauzionale all'ospedale Spallanzani di Roma. A partire da quelli dellaSarah Felberbaum, numerosi idi sostegno sui ...

Advertising

sabbiemobiIii : no vabbè ho trovato questa mia foto di gennaio che esclama a me non interessa - BotCugina : RT @heartbrvakgirl: @maybealii_ 'non ti ci mando a milano' questa è stata la motivazione amo se fossi stata da sola avrei dato ragione a lo… - GiovanniAgost20 : RT @itsaudade: So che la Murgia non sarà d’accordo, ma quando stamane ho portato mia madre a fare il vaccino non mi sono sentita affatto in… - scavuzzo47 : RT @itsaudade: So che la Murgia non sarà d’accordo, ma quando stamane ho portato mia madre a fare il vaccino non mi sono sentita affatto in… - stovlenlullabie : @herovchild domani faccio la rinuncia agli studi perché ho trovato la mia vocazione -