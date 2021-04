Tommaso Zorzi | la critica a gamba tesa di Selvaggia Lucarelli

Advertising

Costanzo : Una lettera d’amore meravigliosa scritta dal nonno di @tommaso_zorzi a sua nonna ?? #MaurizioCostanzoShow - Costanzo : Mercoledì = nuova puntata del #MaurizioCostanzoShow insieme all’inimitabile @tommaso_zorzi, non mancate ? - MediasetPlay : Sugli sugli bane bane... #IlPuntoZ vi aspetta tutte le settimane ?? Da oggi alle 20:45 e tutti i mercoledì live su… - want_zorzi : RT @TvTalk_Rai: Mettiti nei panni di un intervistatore e fai una domanda su passato, presente o futuro televisivo di @tommaso_zorzi. Il nos… - gayasilvestri : RT @stefyorlando: @tommaso_zorzi Sei nato per fare questo lavoro ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Da quandoha vinto il Grande Fratello Vip sembra di vederlo ovunque in televisione. L'unico posto in cui ancora non si è presentato è quello che più volte lo aveva accolto nel ruolo di opinionista.indispettito con Verissimo . L'uscita di scena diStanzani da Amici 20 ha lasciato il segno in molti fan del programma e ora che è fuori il giovane sta per essere ospitato da ...Tommaso Zorzi a Il Punto Z non convince Selvaggia Lucarelli: "Ecco qual è il problema" Ieri sera c'è stato il tanto atteso debutto di Tommaso Zorzi alla ...Tommaso Zorzi ha debuttato con un programma tutto suo, si chiama Il Punto Z e va in onda ogni mercoledì su Mediasetplay ...