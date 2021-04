Mafia e Petrolio, arrestata la cantante Ana Bettz: “Soldi in nero a Gabriel Garko” (Di giovedì 8 aprile 2021) Nella vasta operazione contro la ’Ndrangheta che oggi ha portato e all’esecuzione di provvedimenti cautelari a carico di circa 70 persone e al sequestro di beni per un miliardo di euro, è coinvolta anche l’ex agente immobiliare e aspirante popstar Anna Bettozzi, in arte Ana Bettz, nota per le sue comparsate a Domenica In e Quelli che il calcio. Vedova del petroliere Sergio De Cesare, scomparso nel 2018, Bettozzi è considerata il “capo indiscusso del sodalizio”, che secondo gli inquirenti avrebbe venduto “ingenti quantità” di Petrolio senza pagare le imposte o le accise dovute, accusata di aver promosso ”un’associazione a delinquere” di tipo mafioso. Dalle indagini, che hanno portato all’arresto di altre 22 persone tra cui diversi suoi familiari, risultano “omessi versamenti” di Iva, accise e Ires per un totale di oltre 185,622 milioni euro. La donna è ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 aprile 2021) Nella vasta operazione contro la ’Ndrangheta che oggi ha portato e all’esecuzione di provvedimenti cautelari a carico di circa 70 persone e al sequestro di beni per un miliardo di euro, è coinvolta anche l’ex agente immobiliare e aspirante popstar Anna Bettozzi, in arte Ana, nota per le sue comparsate a Domenica In e Quelli che il calcio. Vedova del petroliere Sergio De Cesare, scomparso nel 2018, Bettozzi è considerata il “capo indiscusso del sodalizio”, che secondo gli inquirenti avrebbe venduto “ingenti quantità” disenza pagare le imposte o le accise dovute, accusata di aver promosso ”un’associazione a delinquere” di tipo mafioso. Dalle indagini, che hanno portato all’arresto di altre 22 persone tra cui diversi suoi familiari, risultano “omessi versamenti” di Iva, accise e Ires per un totale di oltre 185,622 milioni euro. La donna è ...

