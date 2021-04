Denise Pipitone, caso chiuso: non è Olesya Rostova (Di giovedì 8 aprile 2021) Olesya Rostova non è Denise Pipitone, il DNA non concide. A farlo sapere è l’avvocato Frazzitta, che spiega: “Ieri preservando la privacy sul gruppo sanguigno di Denise e Olesya, durante il programma russo, è stato rivelato che il gruppo sanguigno di Olesya è diverso da quello di Denise. Oggi abbiamo, in ogni caso ritenuto corretto trasmettere nota alla Procura della Repubblica di Marsala che valuterà se procedere ad ulteriori accertamenti”. La notizia è stata data ieri sera durante la trasmissione in onda su Rai Tre Chi l’ha visto? dall’avvocato della mamma di Denise, Giacomo Frazzitta. “Si è preferito accelerare i tempi di verifica” prosegue l’avvocato Frazzitta, “seguendo i contatti in via privata con l’avvocato ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 8 aprile 2021)non è, il DNA non concide. A farlo sapere è l’avvocato Frazzitta, che spiega: “Ieri preservando la privacy sul gruppo sanguigno di, durante il programma russo, è stato rivelato che il gruppo sanguigno diè diverso da quello di. Oggi abbiamo, in ogniritenuto corretto trasmettere nota alla Procura della Repubblica di Marsala che valuterà se procedere ad ulteriori accertamenti”. La notizia è stata data ieri sera durante la trasmissione in onda su Rai Tre Chi l’ha visto? dall’avvocato della mamma di, Giacomo Frazzitta. “Si è preferito accelerare i tempi di verifica” prosegue l’avvocato Frazzitta, “seguendo i contatti in via privata con l’avvocato ...

