Buon compleanno Vivienne Westwood | 80 anni per la regina della moda punk

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 8 aprile 2021) Life&People.it Protagonistastoriae del costume mondiale, la-ribelle del fashion d’Oltremanica,compie 80. Non solo una stilista impavida, ma anche donna impegnata che ha fatto colpo sulle passerelle e sulle menti. L’età non ha offuscato l’impegno e le passioni attiviste diche per festeggiare il suo grande giorno ha realizzato un cortometraggio che apparirà sul grande schermo a Piccadilly Circus. Il nomeha spesso evocato l’immagine di una bomba ad orologeria, imprevedibile e detonante, mai come oggi questa immagine risulta appropriata. “ Non comprare una bomba” il film realizzato con Circa – nuova piattaforma di ...