Razzismo contro tre Reds, il Liverpool: “Identifichiamo i responsabili” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Razzismo torna prepotentemente alla carica nel mondo del calcio. Stavolta a farne le spese sono tre giocatori del Liverpool: Trent Alexander-Arnold, Sadio Mané e Naby Keita. Il fattaccio sarebbe accaduto ieri dopo la partita di Champions League contro il Real Madrid.caption id="attachment 1021321" align="alignnone" width="1024" Mané - Salah - Firmino (Getty Images)/captionCONDANNAIl Liverpool ha rilasciato un commento sulla vicenda attraverso i propri canali social: "Ancora una volta discutiamo degli aberranti abusi razziali il giorno dopo una partita. È inaccettabile e deve finire. Il Liverpool condanna ogni forma di discriminazione e continuerà a lavorare assieme ai propri partner nelle campagne contro tutto ciò. Come club offriremo ai nostri giocatori ogni tipo di supporto di cui ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 7 aprile 2021) Iltorna prepotentemente alla carica nel mondo del calcio. Stavolta a farne le spese sono tre giocatori del: Trent Alexander-Arnold, Sadio Mané e Naby Keita. Il fattaccio sarebbe accaduto ieri dopo la partita di Champions Leagueil Real Madrid.caption id="attachment 1021321" align="alignnone" width="1024" Mané - Salah - Firmino (Getty Images)/captionCONDANNAIlha rilasciato un commento sulla vicenda attraverso i propri canali social: "Ancora una volta discutiamo degli aberranti abusi razziali il giorno dopo una partita. È inaccettabile e deve finire. Ilcondanna ogni forma di discriminazione e continuerà a lavorare assieme ai propri partner nelle campagnetutto ciò. Come club offriremo ai nostri giocatori ogni tipo di supporto di cui ...

Ultime Notizie dalla rete : Razzismo contro Liverpool, Keita e Alexander - Arnold vittime di insulti razzisti LIVERPOOL (Inghilterra) - Continua a dover fare i conti col razzismo social il calcio inglese, l'ultimo caso verso due giocatori del Liverpool. Trent Alexander -...dei ragazzi di Klopp a Madrid contro ...

Insulti razzisti per alcuni giocatori del Liverpool dopo la Champions: “Inaccettabile” Il Liverpool ha denunciato alcuni episodi di razzismo che ha visto come vittime tre giocatori dei Reds: Trent Alexander-Arnold, Sadio Mané e Naby Keita ...

