Rapporto Amnesty | restrizioni per Covid si abbattono sui diritti umani

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il 56% dei paesi ha discriminato parte della sua comunità, la più marginalizzata, nell’adottare le misure di contenimento del virus. Una situazione che si è verificata in 83 paesi dei 149 osservati ed analizzati nell’ultimodiInternational, presentato questa mattina, sulla situazione deinell’anno del-19. Mesi in cui le disuguaglianze, le discriminazioni e l’oppressione hanno corso in maniera più accelerata rispetto agli altri anni e che hanno visto le scelte dei governi essere catalizzatori di questa crescita. “La pandemia ha brutalmente mostrato e acuito le disuguaglianze all’interno degli Stati e tra gli Stati e ha evidenziato l’incredibile disprezzo che i nostri leader manifestano per la nostra comunetà. Decenni di politiche divisive, di ...