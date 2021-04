Quanto costa al calcio l'assoluzione di Lotito sul caso tamponi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Le motivazioni con cui il Tribunale della Figc ha spiegato la conclusione della vicenda tamponi, parsa a molti un mezzo regalo alla Lazio e al suo presidente Lotito, descrivono un verdetto che crea un precedente destinato da qui in poi a modificare uno dei pilastri su cui si fonda da sempre la giustizia sportive: la responsabilità oggettiva e diretta. Un passaggio non secondario in un procedimento che stabilisce anche, per sempre, un parametro sanzionatorio per le violazioni del protocollo sportivo in materia di contenimento della pandemia da Covid. E' vero che si spera che l'emergenza sia destinata a rientrare in tempi ragionevoli, però dal caso Lazio in poi si apprende che essersi macchiati di una "gravissima violazione" non solo del protocollo Figc "ma anche della normativa nazionale", col risultato di aver mandato in campo un ... Leggi su panorama (Di mercoledì 7 aprile 2021) Le motivazioni con cui il Tribunale della Figc ha spiegato la conclusione della vicenda, parsa a molti un mezzo regalo alla Lazio e al suo presidente, descrivono un verdetto che crea un precedente destinato da qui in poi a modificare uno dei pilastri su cui si fonda da sempre la giustizia sportive: la responsabilità oggettiva e diretta. Un passaggio non secondario in un procedimento che stabilisce anche, per sempre, un parametro sanzionatorio per le violazioni del protocollo sportivo in materia di contenimento della pandemia da Covid. E' vero che si spera che l'emergenza sia destinata a rientrare in tempi ragionevoli, però dalLazio in poi si apprende che essersi macchiati di una "gravissima violazione" non solo del protocollo Figc "ma anche della normativa nazionale", col risultato di aver mandato in campo un ...

chegiornoRadio1 : RT @Radio1Rai: #GiornataMondialedellaSalute 'Pandemia ha messo in evidenza quanto sia importante tornare a investire in sanità, nella medic… - devrijnho : Io vorrei andare al Coachella, poi mi ricordo quanto costa e cambio idea - PossibileSard : 'Quanto ci costa l'operazione poltrone? Si legge nero su bianco sullo stesso disegno di legge: 6.091.000 di euro lo… - Radio1Rai : #GiornataMondialedellaSalute 'Pandemia ha messo in evidenza quanto sia importante tornare a investire in sanità, ne… - marisavillani : RT @GiancarloDeRisi: Quanto costa al contribuente mantenere una famiglia di profughi nigeriani? A conti fatti la spesa è di 2.000€ al mese… -