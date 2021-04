Nave italiana si incaglia (per poco) a Suez, torna l’incubo del collo di bottiglia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo l’incubo della Ever Given, la mega Nave portacontainer che ha bloccato per giorni il Canale di Suez, lunedì per poche ore si è rivissuto l’incubo di un blocco. La Nave cisterna Rumford, battente bandiera italiana, si è incagliata poco prima di raggiungere Grande Lago Amaro e ha dovuto richiedere l’ausilio dei rimorchiatori. Il blocco della Nave ha probabilmente innescato un piccolo effetto domino, con un’altra Nave subito dopo, anch’essa bloccata. La situazione è tornata alla normalità dopo poche ore, ma tanto è bastato a riaccendere i campanelli di allarme su un effetto imbuto che potrebbe intaccare più di 1/3 dell’import-export marittimo dell’Italia che passa per il Canale di ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopodella Ever Given, la megaportacontainer che ha bloccato per giorni il Canale di, lunedì per poche ore si è rivissutodi un blocco. Lacisterna Rumford, battente bandiera, si ètaprima di raggiungere Grande Lago Amaro e ha dovuto richiedere l’ausilio dei rimorchiatori. Il blocco dellaha probabilmente innescato un piccolo effetto domino, con un’altrasubito dopo, anch’essa bloccata. La situazione èta alla normalità dopo poche ore, ma tanto è bastato a riaccendere i campanelli di allarme su un effetto imbuto che potrebbe intaccare più di 1/3 dell’import-export marittimo dell’Italia che passa per il Canale di ...

