La verità sui contagi all'aperto. Uno studio adesso ribalta tutto (Di mercoledì 7 aprile 2021) Alessandro Ferro Uno studio irlandese mostra come soltanto lo 0,1% delle infezioni da Covid-19 sia riconducibile ad attività all'aperto. "Dimostrazione che le attività all'aperto sono sicure", dicono molti epidemiologi Stare all'aperto non solo fa bene ma riduce al minimo il rischio di prendersi il Covid-19: nuove evidenze arrivano da uno studio irlandese che ha evidenziato come soltanto lo 0,1% dei casi totali registrati in Irlanda da inizio pandemia sono riconducibili a contagi presi stando all'aperto. Cosa dice lo studio Questo studio fa interrogare, ancora una volta, come sia fondamentale stare all'aperto più che rimanere al chiuso dove il virus corre davvero. E i numeri, anche in questo caso, ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Alessandro Ferro Unoirlandese mostra come soltanto lo 0,1% delle infezioni da Covid-19 sia riconducibile ad attività all'. "Dimostrazione che le attività all'sono sicure", dicono molti epidemiologi Stare all'non solo fa bene ma riduce al minimo il rischio di prendersi il Covid-19: nuove evidenze arrivano da unoirlandese che ha evidenziato come soltanto lo 0,1% dei casi totali registrati in Irlanda da inizio pandemia sono riconducibili apresi stando all'. Cosa dice loQuestofa interrogare, ancora una volta, come sia fondamentale stare all'più che rimanere al chiuso dove il virus corre davvero. E i numeri, anche in questo caso, ...

