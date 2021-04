“Io ci sarò” | la promessa di Piero Pelù che dura da 21 anni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il 7 aprile 2000 usciva nei negozi “Io ci”, il primo singolo solista didopo la separazione dai Litfiba. Il cantautore fiorentino era per la prima volta dopo vent’da solo davanti allo spietato mondo della musica, e la canzone è lo specchio di quello stato: incertezza ma anche tanta voglia di spaccare, stavolta facendo conto soltanto sulle proprie forze. “Io ci”: il significato della canzone che segna la rinascita di“Ottimismo a colazione è quello che ci vuole / Dopo la notte che ho passato alla stazione / Se vedo umani intorno all’osso ad abbaiare ai cani / Forse è il momento giusto di saltare il fosso Non abbassare lo sguardo con nessuno / Fuori da un brutto sogno con le mie idee / Non c’è bisogno, babe, di fare male / ...