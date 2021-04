Covid, troppi bimbi positivi ai test salivari: scuole chiuse in un comune della Valtellina (Di mercoledì 7 aprile 2021) scuole chiuse a Grosio, comune della Valtellina. La decisione è arrivata con un’ordinanza firmata dal sindaco Gian Antonio Pini. Nei giorni scorsi gli alunni sono stati sottoposti a test salivari: 307 hanno aderito su una popolazione scolastica di 500 bambini. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 aprile 2021)a Grosio,. La decisione è arrivata con un’ordinanza firmata dal sindaco Gian Antonio Pini. Nei giorni scorsi gli alunni sono stati sottoposti a: 307 hanno aderito su una popolazione scolastica di 500 bambini. L'articolo .

