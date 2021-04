Amici 20, segreti intimi e stanze senza telecamere (Di mercoledì 7 aprile 2021) Amici di Maria De Filippi quest’anno, a causa del Covid, pare che si sia trasformato in una sorta di Grande Fratello e gli alunni, in quanto, al contrario degli scorsi anni che vivevano in hotel, hanno soggiornato per tutto il tempo nelle casette, isolati da tutti e ripresi 24 ore su 24. Il fatto Tre ex alunni, proprio l’altra sera, si sono ritrovati in diretta su Instagram e fra una confessione e l’altra hanno parlato di aneddoti, segreti intimi e stanze segrete senza telecamere. Nello specifico, a rompere il silenzio è stata la cantante Arianna Gianfelici, ex di Deddy, che ha risposto negativamente alla domanda di un fan che ha chiesto se in casetta era permesso consumare dei rapporti carnali. Le parole di Arianna Gianfelici Infatti, a tale domanda, Arianna Gianfelici ha replicato ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 7 aprile 2021)di Maria De Filippi quest’anno, a causa del Covid, pare che si sia trasformato in una sorta di Grande Fratello e gli alunni, in quanto, al contrario degli scorsi anni che vivevano in hotel, hanno soggiornato per tutto il tempo nelle casette, isolati da tutti e ripresi 24 ore su 24. Il fatto Tre ex alunni, proprio l’altra sera, si sono ritrovati in diretta su Instagram e fra una confessione e l’altra hanno parlato di aneddoti,segrete. Nello specifico, a rompere il silenzio è stata la cantante Arianna Gianfelici, ex di Deddy, che ha risposto negativamente alla domanda di un fan che ha chiesto se in casetta era permesso consumare dei rapporti carnali. Le parole di Arianna Gianfelici Infatti, a tale domanda, Arianna Gianfelici ha replicato ...

