Serie A, gli arbitri dei recuperi Juventus-Napoli e Inter-Sassuolo

L'Associazione Italiana arbitri ha comunicato le designazioni arbitrali per Juventus-Napoli e Inter-Sassuolo, recuperi rispettivamente della 3a e 28a giornata di Serie A, in programma domani pomeriggio alle ore 18.45. Di seguito le designazioni.

Juventus-Napoli: MARIANI TEGONI – BINDONI IV: DOVERI VAR: DI PAOLO AVAR: PERETTI

Inter-Sassuolo: IRRATI VIVENZI – MONDIN IV: ABISSO VAR: BANTI AVAR: CECCONI

Ultime Notizie dalla rete : Serie gli Napoli, verso la Juve: controllo per Ospina, il colombiano interamente in gruppo Commenta per primo Domani il Napoli affronterà la Juventus all'Allianz Stadium in vista del recupero della terza giornata di Serie A che si sarebbe dovuta giocare ben 6 mesi fa. Gli azzurri questa mattina si sono allenati, ecco il report dell'allenamento: La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con ...

