Reddito di emergenza per proroga Naspi: chiarimenti su Isee (Di martedì 6 aprile 2021) L'Isee per il REM è riferito all'intero nucleo familiare anche se il sussidio è richiesto da un disoccupato con indennità scaduta. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 aprile 2021) L'per il REM è riferito all'intero nucleo familiare anche se il sussidio è richiesto da un disoccupato con indennità scaduta. L'articolo .

Advertising

Giuggio72684862 : RT @fanpage: Via alle domande per il reddito di emergenza: chi ne ha diritto e come fare domanda - divorex82 : RT @infoitinterno: Reddito di emergenza Inps 2021: al via le domande dal 7 aprile. Ecco i requisiti e a chi spetta - infoitinterno : Reddito di emergenza: come fare domanda - infoitinterno : Reddito di emergenza, non spetta a chi lavora - infoitinterno : Reddito di emergenza Inps 2021: al via le domande dal 7 aprile. Ecco i requisiti e a chi spetta -