Covid, Giani: 685 nuovi contagi in Toscana, ma pochi test. Tasso positivi 7,8% (Di martedì 6 aprile 2021) Soltanto 685 nuovi contagi in Toscana, oggi 6 aprile 2021, ma sono stati fatti pochi test: 8.753, di cui 6.805 tamponi molecolari e 1.948 test rapidi. Il Tasso dei nuovi positivi è 7,83% (21,6% sulle prime diagnosi) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 6 aprile 2021) Soltanto 685in, oggi 6 aprile 2021, ma sono stati fatti: 8.753, di cui 6.805 tamponi molecolari e 1.948rapidi. Ildeiè 7,83% (21,6% sulle prime diagnosi) L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Covid, Giani: 685 nuovi contagi in Toscana, ma pochi test. Tasso positivi 7,8% - infoitsalute : Covid Toscana. Giani anticipa i dati: 'Oggi 685 nuovi casi' - qn_lanazione : Covid Toscana. Giani anticipa i dati: 'Oggi 685 nuovi casi' - Lallaxs : @EugenioGiani In Toscana la vaccinazione sta andando male, quanto tempo ci vuole per capire ??? - GazzChianti : ?? EMERGENZA/COVID - “Vaccini, gli errori della campagna in Toscana”: medico di famiglia chiantigiano scrive a Giani… -