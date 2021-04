Borsa: Europa cancella perdite da inizio pandemia (Di martedì 6 aprile 2021) L'indice paneuropeo Stoxx 600 azzera le perdite registrate con la pandemia da Covid 19 e si riporta sopra i livelli del 2 febbraio del 2020. Allora l'indice Stoxx totalizzava 433,9 punti e oggi, con ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 aprile 2021) L'indice paneuropeo Stoxx 600 azzera leregistrate con lada Covid 19 e si riporta sopra i livelli del 2 febbraio del 2020. Allora l'indice Stoxx totalizzava 433,9 punti e oggi, con ...

