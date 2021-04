Atalanta | Pessina e Toloi in isolamento precauzionale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Pessina

... Sirigu , Florenzi , Verratti , Grifo , Cragno e 4 membri dello staff gli altri), hanno indotto l'a tenere precauzionalmente in isolamento Rafael Toloi e Matteo. Previsto in tarda ...L'ha deciso che da oggi Matteoe Rafael Toloi si alleneranno isolati dal resto del gruppo. I ...Atalanta, la misura dopo i casi di positività al Covid-19 dei giocatori rientrati dalla Nazionale italiana, l’ultimo dei quali ha riguardato lo juventino Federico Bernardeschi. Attesa per l’esito dei ...Nonostante siano scesi in campo entrambi da titolari nell'ultima uscita contro l'Udinese, in casa Atalanta c'è preoccupazione per i nazionali azzurri Matteo Pessina e Rafael Toloi: come riporta ...