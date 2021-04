Miriam Leone | la foto dice tutto | “L’amore a domicilio” – FOTO

Leggi su formatonews

(Di domenica 4 aprile 2021) L’attriceposta unasulle storie di Instagram unain cui ha scritto I’m happy. Scopriamo il motivo della sua felicità. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@mirimeo) Sono trascorsi 13 anni dal momento in cuiè diventata la più bella di tutte, diventando Miss Italia. Ha iniziato a lavorare in tv accanto a grandi presentatori, come Tiberio Timperi, con il quale ha presentato sia Mattina in Famiglia, sia Uno Mattina in Famiglia, e Massimo Giletti. LEGGI ANCHE—>ILARY BLASI E’ PRONTA PER IL QUARTO FIGLIO? LE SUE DICHIARAZIONIapproda sia al cinema ...