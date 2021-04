Covid: dati in salita, Palermo rischia zona rossa (Di domenica 4 aprile 2021) La situazione nel Palermitano sul fronte dell'emergenza Covid resta molto critica. I dati parlano chiaro: i casi continuano a salire, così come i ricoveri in ospedale. L'incidenza settimanale dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 4 aprile 2021) La situazione nel Palermitano sul fronte dell'emergenzaresta molto critica. Iparlano chiaro: i casi continuano a salire, così come i ricoveri in ospedale. L'incidenza settimanale dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid dati Covid: dati in salita, Palermo rischia zona rossa La situazione nel Palermitano sul fronte dell'emergenza Covid resta molto critica. I dati parlano chiaro: i casi continuano a salire, così come i ricoveri in ospedale. L'incidenza settimanale dei nuovi contagi nel capoluogo ha raggiunto 230 casi ogni ...

Chiara Ferragni e Fedez e il vaccino: insultano, ma devono ringraziare che la nonna è curata in Lombardia ... scavando nei dati, non è tutta rosa e fiori e il trend, sia nelle vaccinazioni che per i ricoveri, ... preoccupato soprattutto per il reparto di terapia intensiva: 'Per quanto riguarda i pazienti Covid,...

Coronavirus in Toscana: 1.626 nuovi casi, 26 decessi In Toscana sono 201.744 i casi di positività al Coronavirus, 1.626 in più rispetto a ieri (1.575 confermati con tampone molecolare e 51 da test rapido ...

