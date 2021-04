Charlize Theron: sai tutto sull’attrice premio Oscar? (Di domenica 4 aprile 2021) Charlize Theron, attrice di origine sudafricana è stata la prima donna di questo paese a vincere l’ Oscar per la sua interpretazione in Monster. La sua bravura la porta a esprimere sempre il meglio nelle sue partecipazioni cinematografiche. Come ha inizio la sua carriera? La sedicenne Charlize partecipa al concorso internazionale New Model Today per giovani modelle, ma lo vince pure. Decide quindi di trasferirsi in Italia per lavorare come modella a Milano; qui nel 1993 diventa nota per la sua partecipazione a uno spot pubblicitario della Martini ambientato a Santa Margherita Ligure, reso celebre dal suo fondoschiena. Charlize Theron-ballerina Non tutti sanno delle doti da ballerina di Charlize Theron. Tuttavia, dopo un infortunio al ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 4 aprile 2021), attrice di origine sudafricana è stata la prima donna di questo paese a vincere l’per la sua interpretazione in Monster. La sua bravura la porta a esprimere sempre il meglio nelle sue partecipazioni cinematografiche. Come ha inizio la sua carriera? La sedicennepartecipa al concorso internazionale New Model Today per giovani modelle, ma lo vince pure. Decide quindi di trasferirsi in Italia per lavorare come modella a Milano; qui nel 1993 diventa nota per la sua partecipazione a uno spot pubblicitario della Martini ambientato a Santa Margherita Ligure, reso celebre dal suo fondoschiena.-ballerina Non tutti sanno delle doti da ballerina di. Tuttavia, dopo un infortunio al ...

