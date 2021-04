Pisa. Commercio: suolo pubblico per bar e ristoranti rinnovi e nuove concessioni fino a fine anno (Di sabato 3 aprile 2021) La Giunta Comunale ha stabilito che il rinnovo e le nuove concessioni per l’uso del suolo pubblico di bar e ristoranti è valido fino al prossimo 31 dicembre 2021, così come previsto dal cosiddetto “Decreto Sostegni” emanato dal Governo, che esonera fino al prossimo 30 giugno le stesse attività dal pagamento del canone. Le attività già in possesso di concessioni potranno rinnovarla con modalità semplificate entro il massimo di incremento del 60 per cento rispetto al periodo ante Covid-19; mentre in caso di nuove richieste viene prevista una procedura semplificata che prevede la comunicazione tramite pec con allegata la planimetria interessata, il consenso dei titolari delle attività limitrofe e non in bollo. «Si ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 3 aprile 2021) La Giunta Comunale ha stabilito che il rinnovo e leper l’uso deldi bar eè validoal prossimo 31 dicembre 2021, così come previsto dal cosiddetto “Decreto Sostegni” emanato dal Governo, che esoneraal prossimo 30 giugno le stesse attività dal pagamento del canone. Le attività già in possesso dipotrrinnovarla con modalità semplificate entro il massimo di incremento del 60 per cento rispetto al periodo ante Covid-19; mentre in caso dirichieste viene prevista una procedura semplificata che prevede la comunicazione tramite pec con allegata la planimetria interessata, il consenso dei titolari delle attività limitrofe e non in bollo. «Si ...

PisaConnection : QUINEWS #Pisa: Un assistente vocale fa da guida tra gli uffici - QuiNewsPisa : Un assistente vocale fa da guida tra gli uffici - CamCom_gov : Attivo alla @CCIAA_PI il totem WelCam: un assistente vocale Alexa-Amazon sviluppato da @22HBG per guidare gli uten… - Italpress : Pisa, un assistente vocale per rispondere agli utenti della Camera di Commercio - ConfcommercioPi : Commercio, la proposta: 'Il mercato di via Paparelli al Parco di Cisanello' -