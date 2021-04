Parma, D’Aversa: «Lotteremo fino alla fine, oggi meritavamo di più» (Di sabato 3 aprile 2021) Roberto D’Aversa ha parlato al termine di Benevento-Parma Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita pareggiata 2-2 in casa del Benevento. «Per quello che stiamo facendo sul campo non c’è dubbio che Lotteremo fino all’ultimo. Nel frattempo abbiamo guadagnato un punto sulle altre, noi dobbiamo ragionare sulle prestazioni. In campo dimostriamo sempre di essere superiore agli altri, lo dicono i numeri. Se andiamo a guardare le occasioni create, meritavamo noi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021) Robertoha parlato al termine di Benevento-Roberto, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita pareggiata 2-2 in casa del Benevento. «Per quello che stiamo facendo sul campo non c’è dubbio cheall’ultimo. Nel frattempo abbiamo guadagnato un punto sulle altre, noi dobbiamo ragionare sulle prestazioni. In campo dimostriamo sempre di essere superiore agli altri, lo dicono i numeri. Se andiamo a guardare le occasioni create,noi». Leggi su Calcionews24.com

