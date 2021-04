LIVE Moto3 | GP Doha 2021 in DIRETTA | Migno e Foggia al top | ultimo tentativo per tutti

Leggi su oasport

(Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGPFP3 E QUALIFICHE MOTO2 16.42 La classifica aggiornata: 1 16 A.2:06.925 2 7 D.+0.109 3 50 J. DUPASQUIER +0.575 4 43 X. ARTIGAS +0.643 5 12 F. SALAC +0.736 6 20 L. FELLON +0.874 7 54 R. ROSSI +1.069 8 99 C. TATAY +1.086 9 71 A. SASAKI +1.181 10 73 M. KOFLER +1.308 16.40 Attenzione a Dupasquier che si migliora in classifica e sale terzo.resta secondo alle spalle di. 16.39 Dennissale al secondo posto alle spalle diche, a differenza ...