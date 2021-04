LIVE Moto3 | GP Doha 2021 in DIRETTA | bandiera verde! Inizia la Q1

Leggi su oasport

(Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGPFP3 E QUALIFICHE MOTO2 16.36 Andrea Migno (Snipers) al comando dopo il primo giro veloce! 2.07.374 è il best lap della Q1 davanti a Fellon (SIC58), Salac (Snipers) e Rossi (BOE). 16.34 Dennis Foggia, il migliore della FP3, cerca l’accesso della Q2, ma dovrà in ogni caso scattare dal fondo della griglia. 16.32 I migliori 4 della Q1 passano alla Q2. Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. 16.30la Q1 del GP diper laQualifying is upon us! We’ll start with #Q1 which is moments away! #GP pic.twitter.com/v6xeMFVwUU — ...