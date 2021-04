L’Inter vince a Bologna e allunga ancora, decide Lukaku (Di sabato 3 aprile 2021) Bologna (ITALPRESS) – L’Inter torna dalla sosta e continua a vincere. Nona vittoria consecutiva per gli uomini di Conte che superano anche l’ostacolo Bologna e allungano su Milan (a -8 con una partita in più) e Juventus (-12). Nemmeno la pausa per le Nazionali ostacola il cammino della capolista, sempre più vicina allo scudetto: Lukaku decide la sfida del ‘Dall’Arà per lo 0-1 finale nel posticipo del 29° turno. I padroni di casa inaugurano la gara con buona intraprendenza e personalità, mettendo in difficoltà i nerazzurri nel primo quarto d’ora di gioco. Le vere occasioni da rete tuttavia tardano ad arrivare e nella prima mezz’ora meritano segnalazione solamente una punizione fuori misura di Eriksen al 17? e una botta centrale di Sansone al 19?, lontana dai pressi di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 3 aprile 2021)(ITALPRESS) –torna dalla sosta e continua are. Nona vittoria consecutiva per gli uomini di Conte che superano anche l’ostacolono su Milan (a -8 con una partita in più) e Juventus (-12). Nemmeno la pausa per le Nazionali ostacola il cammino della capolista, sempre più vicina allo scudetto:la sfida del ‘Dall’Arà per lo 0-1 finale nel posticipo del 29° turno. I padroni di casa inaugurano la gara con buona intraprendenza e personalità, mettendo in difficoltà i nerazzurri nel primo quarto d’ora di gioco. Le vere occasioni da rete tuttavia tardano ad arrivare e nella prima mezz’ora meritano segnalazione solamente una punizione fuori misura di Eriksen al 17? e una botta centrale di Sansone al 19?, lontana dai pressi di ...

Eurosport_IT : L'INTER VINCE E VOLA A +8 SUL MILAN! ?? Un gol di Lukaku nel primo tempo basta ai nerazzurri per superare il Bolog… - TuttoMercatoWeb : La Stampa: 'L'Inter vince anche se perde. Conti in rosso, ma la Juve sta peggio' - Ansa_ER : L'Inter vince anche a Bologna ed è a +8 sul Milan. Gol-partita del solito Lukaku, match duro con otto ammoniti #ANSA - GEsonerati : E finisce qui!! L'#Inter vince contro il #Bologna per 1-0 con gol di #Lukaku. 20esimo gol del belga che porta l'I… - nikoalcaza : Oggi veramente deluso, ma non x che l'inter vince scudetto quest anno, per che l'atteggiamento della squadra e imb… -

