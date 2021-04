Truffa dello specchietto | arrestato un ragazzo

Advertising

lecco_notizie : Tenta la truffa dello specchietto ai danni di una pensionata, 19enne arrestato - AGR_web : Carabinieri. Truffa dello specchietto a Campi Bisenzio: due arrestati Solo pochi giorni fa, i Carabinieri del Coman… - danyanais : @alesaura Qui a Roma la “truffa dello specchietto” purtroppo è una cosa molto frequente, l’hanno fatta a mia mamma,… - milanomagazine : Milano, tende la 'truffa dello specchietto' ad una pensionata, ma viene controllato e scoperto dai Carabinieri di L… - radiolombardia : Truffa dello specchietto, preso mentre aspetta il denaro - -

Ultime Notizie dalla rete : Truffa dello

Abbiategrasso, 2 aprile 2021 - Arrestato per laspecchietto . Un 19enne è stato arrestato ieri pomeriggio in flagranza per il reato diaggravata. Il ragazzo, italiano e disoccupato, era stato notato alle 12 circa da una ...... i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza per il reato di "aggravata"...riconosciuto come materiale solitamente utilizzato da coloro che metto in atto le "truffe...Lo scopo è quello di accelerare la campagna di immunizzazione coinvolgendo anche strutture non convenzionali per raggiungere più facilmente le fasce di popolazione anziana.18:55L'intramontabile truffa dello specchietto: arrestato palermitano a Firenze 18:55Coronavirus in Sicilia: 1.222 nuovi casi positivi, 463 sono nel Palermitano 18:50Coronavirus, confermata la ...