«Speravo de morì prima» | il gran finale tra lacrime e un ospite d’eccezione

(Di venerdì 2 aprile 2021) Il 28 maggio del 2017 per Francesco Totti non è una data qualunque, ma la fine di un capitolo della sua vita che lo ha portato a essere la guida di una squadra in una dimensione che trascende il tempo e lo spazio, come se quell’incarico fosse ancora sulle sue spalle e sui suoi talloni dal tocco magico. Gli ultimi due episodi di Speravo de morì prima, la serie Sky Original prodotta da Wildside con Capri Entertainment, The New Life Company e Fremantle in onda venerdì 2 aprile in prima serata su Sky e in streaming su NOW, arriveranno proprio lì, a quel pomeriggio del 28 maggio del 2017, alle lacrime trattenute e ai poster sbandierati per tutte le curve di un Olimpico pieno in ogni ordine di posto, con la Roma che si qualifica per la Champions e un Capitano che saluta l’arena per l’ultima volta. https://www.youtube.com/watch?v=3RdAX8un7hY