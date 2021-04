Covid Lazio | il bollettino | oggi 1 918 contagi 1 046 a Roma e 43 morti Più ricoveri e terapie intensive

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lazio

... si registrano 1.918 casi positivi (+80), 43 i decessi (+10) e +1.782 i guariti - dice l'assessore alla Sanità della Regione, Alessio D' Amato - . Aumentano i casi, i decessi, i ricoveri e le .Di fatto il calendario ormai dipende dalle autorità sanitarie come è stato già evidenziato dalle partite rinviate causa, come Juventus - Napoli,- Torino e Inter - Sassuolo. Ora si è ...Lo comunica l'Unità di crisi Covid della Regione Lazio. "Chi espone gli altri ad un rischio e non si vaccina è inidoneo. Ma la nostra norma non prevede il licenziamento". Lo ha detto il ...Continua a viaggiare intorno a 2000 il numero dei contagi giornalieri nella regione Lazio. Oggi, come conferma l’assessorato ... Tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva Covid 40%.