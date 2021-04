Allarme nel carcere di Bellizzi Irpino | sequestrati altri 8 cellulari

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – All’indomani del sequestro di 14all’interno deldiè di nuovo. Un nuovo clamoroso sequestro dei Baschi Azzurri riporta le luci sulla struttura detentiva irpina. Emilio Fattorello, segretario nazionale campano del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria ne da conferma: “Ieri primo aprile, sempre in un pacco per le feste pasquali, sono stati rinvenuti. Questa volta sono stati scoperti 8 apparecchi, precisamente 5 del tipo smarphone e 3 microcon 4 cavetti USB e 6 sim card. Il tutto era abilmente occultato in confezioni contenenti piatti di plastica. L’abilità e l’acutezza professionale del personale di Polizia Penitenziaria che opera al controllo ...