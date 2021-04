Stretta a Pasqua, Viminale a prefetti: "Più controlli". Ordinanze anche da alcune Regioni (Di giovedì 1 aprile 2021) L’Italia sarà blindata: nei giorni dal 3 al 5 aprile tutto il Paese è in zona rossa. Spostamenti off limits nelle località turistiche, tra divieti e Ordinanze sullo stop ai movimenti verso le seconde case a seconda delle Regioni. Il Viminale annuncia controlli rigorosi con 70mila uomini delle forze dell’ordine nelle aree urbane più esposte al rischio di assembramenti, nei parchi, sui litorali, sulle arterie stradali e autostradali, nelle stazioni, nei porti e negli aeroporti Leggi su tg24.sky (Di giovedì 1 aprile 2021) L’Italia sarà blindata: nei giorni dal 3 al 5 aprile tutto il Paese è in zona rossa. Spostamenti off limits nelle località turistiche, tra divieti esullo stop ai movimenti verso le seconde case a seconda delle. Ilannunciarigorosi con 70mila uomini delle forze dell’ordine nelle aree urbane più esposte al rischio di assembramenti, nei parchi, sui litorali, sulle arterie stradali e autostradali, nelle stazioni, nei porti e negli aeroporti

