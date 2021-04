Recuperato dipinto trafugato dai nazisti

Advertising

La Stampa

PADOVA - Unolio su tela risalente al Seicento, rubato nel 1944 in Francia dalle truppe di occupazione tedesche a una famiglia ebrea, è statodai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio ...Nel 2019, l'ultimo possessore del(e bisognerà capire con quanta consapevolezza della sua provenienza), risulta un antiquario milanese, che decide di esportarlo in Olanda in occasione della ...I Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale recuperano dipinto rubato nel 1944 in Francia dalle truppe di occupazione tedesche. Il dipinto a olio su tela risalente al Seicento “Loth avec ses ...E’ il 1944. In Europa infuria la guerra, le truppe naziste hanno posto sotto il loro maglio la Francia. Gli ebrei vengono deportati nei campi di sterminio, i loro beni trafugati. Le opere d'arte appar ...