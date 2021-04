Nazionale, l’Italia di Mancini fa 25 risultati utili consecutivi: le serie più lunghe di imbattibilità (Di giovedì 1 aprile 2021) l’Italia di Roberto Mancini continua a macinare record su record e con il 2-0 alla Lituania nella terza giornata di Qualificazioni ai Mondiali 2022 ha raggiunto quota 25 partite consecutive senza sconfitte. Un traguardo che consente al ciclo azzurro con Mancini ct di entrare nella top ten della speciale classifica delle serie di imbattibilità più lunghe nella storia delle nazionali di calcio. Raggiunta la Nazionale di Marcello Lippi, campione del mondo nel 2006 e battuta soltanto nell’agosto successivo dopo 25 match senza conoscere un ko. Gli uomini di Mancini sono a cinque lunghezze dall’Italia di Vittorio Pozzo, capace di non perdere per 30 gare i fila tra il 1935 e il 1939. Il record assoluto appartiene alla Spagna ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021)di Robertocontinua a macinare record su record e con il 2-0 alla Lituania nella terza giornata di Qualificazioni ai Mondiali 2022 ha raggiunto quota 25 partite consecutive senza sconfitte. Un traguardo che consente al ciclo azzurro conct di entrare nella top ten della speciale classifica delledipiùnella storia delle nazionali di calcio. Raggiunta ladi Marcello Lippi, campione del mondo nel 2006 e battuta soltanto nell’agosto successivo dopo 25 match senza conoscere un ko. Gli uomini disono a cinquezze daldi Vittorio Pozzo, capace di non perdere per 30 gare i fila tra il 1935 e il 1939. Il record assoluto appartiene alla Spagna ...

Vivo_Azzurro : ? FINALE ???????? #LituaniaItalia 0??-2?? ?? #Sensi 48’, #Immobile (r) 94’ ?? L’#Italia di #Mancini vince ancora e cent… - OptaPaolo : 25 - L’Italia non perde da 25 gare con Roberto Mancini (20V, 5N), eguagliando la seconda serie più lunga senza KO n… - Vivo_Azzurro : #WCQ ?? Tifosi #Azzurri ?? è il momento di cantare l’Inno d’Italia! ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????… - sportface2016 : #Nazionale, le serie di imbattibilità più lunghe nella storia: l'#Italia di #Mancini entra in top ten. CLASSIFICA - digitaliano : @Libero_official ??25 anni di totale inutilità politica ??25 anni di poltrone istituzionali ??Oggi ha il 4% in Pa… -

