Lazio: aumentano i casi (900 a Roma) ma diminuiscono i decessi e le rianimazioni. Stabili i ricoveri (Di giovedì 1 aprile 2021) Come ogni 'santo' giorno da molte settimane a questa parte, la situazione nel Lazio non presenta nessuna novità positiva, al limite, stabile. Ma tanto è stato fatto per riportare la regione in arancione, che se oggi – nonostante 3 settimane di lockdown – siamo ancora messi così, per i giorni a venire c'è veramente da accendere un cero alla Madonna. Numeri da 'rosso' per un bilancio quotidiano che cavalca il millimetro… Tuttavia, l'assessore regionale, salvo 'predicare' puntualmente la massima attenzione, non aggiunge altro, limitandosi all'ormai tragica – e ripetitiva – 'conta' quotidiana. "Oggi su oltre 17 mila tamponi nel Lazio (+709) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registrano 1.838 casi positivi (+38 da ieri), 33 decessi (-5), e 1.808 guariti".

