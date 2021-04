Braida su Gattuso: 'Al Monza in Serie A? L'ipotesi è reale' (Di giovedì 1 aprile 2021) NAPOLI - " Gattuso al Monza in Serie A ? Nel calcio tutto è possibile. Al Presidente immagino possa piacere questa idea perchè è molto legato ai suoi ex calciatori. E' ipotesi non remota ma reale" . ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 aprile 2021) NAPOLI - "alinA ? Nel calcio tutto è possibile. Al Presidente immagino possa piacere questa idea perchè è molto legato ai suoi ex calciatori. E'non remota ma" . ...

Advertising

sportli26181512 : Braida su #Gattuso: 'Al Monza in Serie A? L'ipotesi è reale': L'ex dirigente del Milan: 'Bisogna chiedere a De Laur… - salvione : Braida su Gattuso: 'Al Monza in Serie A? L'ipotesi è reale' - MCalcioNews : Monza, in caso di promozione Gattuso in panchina? Braida: 'E' un'ipotesi reale' - TUTTOB1 : Braida: 'Gattuso al Monza in A? Ipotesi reale, stesso discorso per...' - EuropaCalcio : Intervista #Braida: “#Gattuso al #Monza in #serieA, possibile” #EuropaCalcio -