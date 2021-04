Basket: Ettore Messina nella Hall of Fame della FIBA, è il decimo italiano a essere inserito (Di giovedì 1 aprile 2021) C’è anche Ettore Messina tra i dodici personaggi della pallacanestro mondiale inseriti nella Classe 2021 degli indotti nella FIBA Hall of Fame (diversa, lo ricordiamo, da quella di Springfield intitolata a James Naismith, ma comunque di grande prestigio). L’attuale coach dell’Olimpia Milano è il decimo italiano a rientrarvi. Prima di lui, sono arrivati Pierluigi Marzorati, play simbolo di Cantù negli Anni ’70 e ’80, Dino Meneghin, gloria di Varese, Milano e Trieste e spesso ritenuto il maggior giocatore italiano di tutti i tempi, Liliana Ronchetti, leggenda del femminile e giocatrice cui è stata intitolata per tanti anni la seconda coppa europea, Giancarlo Primo, innovatore tra gli allenatori italiani, ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) C’è anchetra i dodici personaggipallacanestro mondiale inseritiClasse 2021 degli indottiof(diversa, lo ricordiamo, da quella di Springfield intitolata a James Naismith, ma comunque di grande prestigio). L’attuale coach dell’Olimpia Milano è ila rientrarvi. Prima di lui, sono arrivati Pierluigi Marzorati, play simbolo di Cantù negli Anni ’70 e ’80, Dino Meneghin, gloria di Varese, Milano e Trieste e spesso ritenuto il maggior giocatoredi tutti i tempi, Liliana Ronchetti, leggenda del femminile e giocatrice cui è stata intitolata per tanti anni la seconda coppa europea, Giancarlo Primo, innovatore tra gli allenatori italiani, ...

