Madia e le altre: tante donne per una poltrona da sindaco di Roma. E Letta "congela" Gualtieri (Di mercoledì 31 marzo 2021) Marianna Madia, sconfitta nella disfida della Camera da Debora Serracchiani, il Pd avrebbe in mente un "regalino" niente male: la candidatura per il Campidoglio. Potrebbe essere lei a sfidare Virginia Raggi anziché Roberto Gualtieri, l'ex ministro, sul quale il partito sembrava convergere fino a poco tempo fa. Ma il nuovo corso "rosa" che si sta facendo strada con Enrico Letta potrebbe imporre scelte obbligatorie anche in questo campo dopo quanto accaduto con i capigruppo. Una poltrona da sindaco di Roma: ipotesi Madia Lancia l'indiscrezione Marco Antonellis, che nel suo articolo per Tpi.it rivela il nome di Marianna Madia. La candidatura a sindaco di Roma sarebbe molto più che un contentino dopo la sconfitta ...

